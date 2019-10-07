В России создадут организацию для сопровождения нацпроектов

В России создадут автономную некоммерческую организацию (АНО) «Национальные приоритеты» для коммуникационного сопровождения национальных проектов. Ее возглавит заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина.

По словам источника ТАСС, «организация создается для того, чтобы каждый человек получил дополнительные новые возможности для своего развития и для развития среды вокруг себя».

Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не всегда достигнут установленных показателей.