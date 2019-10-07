В Татарстане ожидаются сильный ветер и небольшой дождь

В понедельник, 7 октября, в Татарстане ожидаются облачная погода с прояснениями, временами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный умеренный, днем местами до сильного, порывами до 16 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

Максимальная температура днем от +14°С до +19°С. В Казани днем ожидается от +14°С до 16°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до 19°С.

