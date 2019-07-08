Тбилиси охватили акции протеста

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В Тбилиси проходит акция протеста перед зданием частной телекомпании «Рустави-2», в ней принимают участие люди, возмущенные поведением журналиста Георгия Габунии, допустившего оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина.

Участники акции обвиняют руководство телекомпании и ее журналиста в попытке разжечь конфликт с Россией. Кроме того, перед зданием парламента в Тбилиси проходит акция противников идей ЛГБТ-сообщества, а в нескольких десятках метров от них собрались требующие отставки главы МВД представители оппозиции и общественных движений, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 29 июня митингующие в центре Тбилиси провели массовое шествие. Так активисты отмечали десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии.