На похоронах подводников сообщили, что те предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

Высокопоставленный военный заявил на похоронах 14-и подводников, погибших в Баренцевом море, что моряки предотвратили катастрофу.

«Ценой свое жизни — спасли жизни своих товарищей, спасли корабль, не допустиликатастрофы планетарного масштаба», — сказал он, его слова приводят «Открытые медиа». Подробностей он не привел.

О том, что моряки спасли жизни других, говорил и начальник главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов.

«Следуя суровым морским законам, они задраили люк, так могут поступить только настоящие герои», — сказал он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что основной причиной происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ РФ, в результате которого погибли 14 человек, является пожар в аккумуляторном отсеке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть информации об инциденте с гибелью моряков не будет предана огласке, поскольку является гостайной.