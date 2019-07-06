Психологи назвали способы, как стать счастливым

Чтобы стать счастливым, следует научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами в жизни, также счастье не нужно делать самоцелью.

Например, доктор философских и психологических наук, постдок факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати в кулуарах XVI Европейского конгресса заявила, что «счастье — это быть живым, любить то, чем ты занимаешься, свою работу, деятельность. Также для счастья необходимо научиться сохранять баланс между сложными аспектами нашей жизни и простыми».

Российский психолог, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев считает, что счастье не должно быть самоцелью, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее ученые рассказали, какие люди самые счастливые.