Путин распорядился отнести наводнение в Иркутске к федеральным ЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области». Глава государства распорядился считать происшествие чрезвычайной ситуацией федерального значения.

К ликвидации последствий должны быть привлечены вооруженные силы и другие воинские формирования.

Согласно документу, правительство обязано выделить деньги на капремонт поврежденного жилья и на компенсацию тем жителям региона, которые потеряли дома в результате наводнения. Также планируется выделение средств из Резервного фонда.

Также кабмин должен обеспечить субсидии для Иркутской области на возмещение затрат сельхозпроизводителям.

Президент распорядился ускорить выплату страховок и обеспечить скорейшее восстановление дорог. В перечне мер также есть указание на недопустимость повышения цен в пострадавших от наводнения районах.

Центробанк и внебюджетные фонды получили задание разработать механизм по социальным выплатам.

Отдельно Путин поручил правительству ежемесячно докладывать о выполнении всех предписаний.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна.