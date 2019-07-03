Путин назначил замминистра РФ по чрезвычайным ситуациям

На официальном портале правовой информации размещен указ президента РФ Владимира Путина о кадровых перестановках.

Так, Путин назначил начальника Главного управления МЧС по Москве генерал-полковника Илью Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

В этом же указе говорится об освобождении от занимаемых должностей. Например, от занимаемой должности освобождены генерал-майор полиции, начальник Сибирского юридического института МВД РФ Игорь Медведев; глава МВД по Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин; заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков; генерал-майор внутренней службы, начальник Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николай Скопинцев. Кроме того, уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин.

