Новости общества

22:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Медведев рассказал о принимаемых властью мерах по снижению бедности

21:24, 01.07.2019
Медведев рассказал о принимаемых властью мерах по снижению бедности
Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание правительства РФ о снижении бедности и повышению доходов россиян. Он заявил, что к 2024 году число граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, должно сократиться в два раза.

Глава правительства подчеркнул, что за 2018 год их число снизилось на 400 тысяч человек.

Медведев отметил, что власти повысили минимальные зарплаты до прожиточного минимума. Также были подняты социальные и страховые пенсии.

«Мы постепенно эту задачу решаем. В прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Общие меры нужно дополнить адресной поддержкой, ориентированной на нужды конкретного человека, подчеркнул Медведев. Также правительство внедряет социальный контракт.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров