Медведев рассказал о принимаемых властью мерах по снижению бедности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание правительства РФ о снижении бедности и повышению доходов россиян. Он заявил, что к 2024 году число граждан, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, должно сократиться в два раза.

Глава правительства подчеркнул, что за 2018 год их число снизилось на 400 тысяч человек.

Медведев отметил, что власти повысили минимальные зарплаты до прожиточного минимума. Также были подняты социальные и страховые пенсии.

«Мы постепенно эту задачу решаем. В прошлом году дважды повышали минимальный размер оплаты труда, проиндексировали зарплаты бюджетников, которые не были предусмотрены прежними майскими указами, пенсии, социальные выплаты», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Общие меры нужно дополнить адресной поддержкой, ориентированной на нужды конкретного человека, подчеркнул Медведев. Также правительство внедряет социальный контракт.