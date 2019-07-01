В Татарстане предприниматели не могут устанавливать газовое оборудование на транспорт из-за разночтений в законе

Татарстанские предприниматели обсудили изменения в законе, из-за которых они не могут предоставлять услугу по переводу транспорта на газовое топливо, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новые правила предписывают заверять изменения конструкции в лабораториях, которые также прошли аккредитацию как инспекционный орган. Сейчас таких компаний нет.

При этом процесс должен был упроститься. Однако в ГИБДД не принимают свидетельства действующих лабораторий.

Проблему обсуждали в Торгово-промышленной палате республики. Представители бизнеса, «Газпрома» и лабораторий считают новую практику ошибкой, вызванной разночтением в законе.