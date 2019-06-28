От ВСМ Москва — Петербург могут развить транзит до Хельсинки и Нижнего Новгорода

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила о транзитном потенциале проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

«Потом (после реализации ВСМ, — прим. ред.) можно рассматривать в перспективе транзит до Хельсинки. Пересадка на Ладожском вокзале, и можно достаточно быстро доехать из Москвы в Хельсинки. Можно смотреть Нижний Новгород, сейчас мы туда едем, можно брать пассажира в Петербурге, давать ему билет до Нижнего Новгорода», — сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони, его слова приводит «Интерфакс».

Также он рассказал о сложности при проектировании ВСМ.

«Самое сложное — это войти в Питер, куда бы мы ни приехали, это перераспределение пассажирских поездов внутри вокзалов Санкт-Петербурга. В Москве проще. В свое время по Ленинградскому направлению Октябрьской железной дороги была зарезервирована земля, там мы можем войти в город, уверен, что мы придем в районе Каланчевки», — уточнил он.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что после постройки ВСМ Москва — Санкт-Петербург проект может быть расширен до Казани и даже Краснодара.