Адвокат Даутовой попросил суд оставить ее на свободе

Адвокат экс-главы АКБ «Спурт» Евгении Даутовой Олег Шемаев в ходе судебных прений сегодня попросил суд назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Он также попросил суд изменить обвинение по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») на менее тяжкое.



В ходе прений он сослался на то, что стоимости арестованного имущества Даутовой достаточно, чтобы покрыть ущерб по уголовному делу, а также на то, что она активно способствовала раскрытию дела. Запрошенное прокуратурой наказание в виде 6 лет реального срока он назвал «несправедливым».



Напомним, что экс-главу АКБ «Спурт» обвиняют в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 млрд рублей. На схожую сумму Агентство по страхованию вкладов предъявило к Даутовой гражданский иск.



Ранее прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима.