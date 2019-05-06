Аэропорт Шереметьево вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами, сообщается на официальном портале аэропорта.

Работы следственной бригады СКР и представителей межгосударственного авиационного комитета уже завершились. Самолет, сгоревший 5 мая, переместили на удаленную стоянку. Ожидается, что в течение ближайших суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию.



Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 46 рейсов, отправляющихся из московского аэропорта Шереметьево и прибывающих туда 6 и 7 мая. Из них 31 рейс был запланирован 6 мая и 15 рейсов — на 7 мая.

