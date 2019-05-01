ФАС предложила изучить опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств

Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).



В ведомстве отметили, что подход ВОЗ основан на обобщении эквивалентных лекарственных форм с учетом способов/путей введения лекарственных препаратов. Такой метод позволит решить проблемы с формированием перечней лекарств, считают в ФАС.



В докладе антимонопольной службы также отмечается, что в прошлом году удалось добиться снижения предельных отпускных цен производителей на 444 важнейших лекарств. Средний размер уменьшения стоимости составил 43%, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство РФ приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важные препараты. Она должна привести к снижению стоимости части некоторых иностранных лекарств после перерегистрации.

