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ФАС предложила изучить опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств

07:25, 01.05.2019
ФАС предложила изучить опыт ВОЗ для формирования перечней важнейших лекарств
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба предложила рассмотреть опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при формировании российских перечней лекарств, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В ведомстве отметили, что подход ВОЗ основан на обобщении эквивалентных лекарственных форм с учетом способов/путей введения лекарственных препаратов. Такой метод позволит решить проблемы с формированием перечней лекарств, считают в ФАС.

В докладе антимонопольной службы также отмечается, что в прошлом году удалось добиться снижения предельных отпускных цен производителей на 444 важнейших лекарств. Средний размер уменьшения стоимости составил 43%, передает ТАСС.

Напомним, что в декабре прошлого года правительство РФ приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важные препараты. Она должна привести к снижению стоимости части некоторых иностранных лекарств после перерегистрации.

ОбществоВласть
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