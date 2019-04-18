Галимова осудила нападение экс-игрока «Ак Барса» на женщину-водителя
Казанский Кремль осудил поведение экс-игрока хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрия Обухова, который напал на женщину.
«Мне кажется, он свои силы нападающего немножко не в той области применил, что абсолютно его не красит. Не только его, как хоккеиста, но и как человека, который нарушает общественный порядок», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге, ее слова приводит «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что полиция Казани проводит проверку по заявлению местной жительницы о нападении на нее бывшего хоккеиста «Ак Барса» Дмитрия Обухова.ОбществоВласть Татарстан
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