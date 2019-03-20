Фармкомпания Takeda заявила о прекращении поставок в Россию трех жизненно важных лекарств

После апреля 2019 года на российский рынок перестанет поступать кардиологический препарат «Атенолол Никомед», сообщается на официальном портале Росздравнадзора.

Производством лекарства занимается японская фармацевтическая компания Takeda. Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов». Кроме того, компания отзывает с рынка антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». Все названные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.



Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет применение налогового вычета на лекарства, сообщает ТАСС. Его предлагают применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предлагаемые изменения расширят возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения.