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Фармкомпания Takeda заявила о прекращении поставок в Россию трех жизненно важных лекарств

09:06, 20.03.2019
Фармкомпания Takeda заявила о прекращении поставок в Россию трех жизненно важных лекарств
Фото: irecommend.ru

После апреля 2019 года на российский рынок перестанет поступать кардиологический препарат «Атенолол Никомед», сообщается на официальном портале Росздравнадзора.

Производством лекарства занимается японская фармацевтическая компания Takeda. Причины ухода с рынка — «глобальный пересмотр продуктового портфеля компании, а также необходимость переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов». Кроме того, компания отзывает с рынка антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и противопротозойное средство «Метронидазол Никомед». Все названные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет применение налогового вычета на лекарства, сообщает ТАСС. Его предлагают применять в отношении всего перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Предлагаемые изменения расширят возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения.

ОбществоМедицина
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