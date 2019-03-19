Суд продлил арест экс-главе регионального Госстройнадзора по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова продлил срок ареста бывшему руководителю региональной инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой.

О продлении ареста ходатайствовал старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ. В итоге суд встал на сторону обвинения, увеличив срок содержания под стражей для Комковой до 30 марта текущего года.

Добавим, Танзиля Комкова была задержана в марте 2018 года. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением, а также в получении взятки.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах«Реального времени».



