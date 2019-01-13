Защита обжалует приговор по делу сына пермского бизнесмена, осужденного за обналичивание более 1 млрд рублей

В Перми сторона защиты обжалует приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников преступной группировки, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.

Информация об апелляции размещена в картотеке на сайте Ленинского районного суда. Приговор подсудимым был вынесен 3 декабря прошлого года. Всего было осуждено 13 человек.

Организатором ОПГ являлся Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ и авторитетного предпринимателя Вячеслава Зубкова. Вместе с ним незаконной деятельностью занимались Олег Дьяков и Максим Кощеев.

Злоумышленники создали сеть по обналичиванию денежных средств, через которую было «проведено» около 1 млрд рублей.



Напомним, суд признал Григория Зубкова виновным и назначил ему наказание в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 850 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Олег Дьяков получил аналогичное наказание. Максим Кощеев приговорен к 9,5 года колонии со штрафом и ограничением свободы.

Остальные участники преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от 5 лет до 5 лет 10 месяцев. Две женщины-участницы получили по 4,5 года условно.

