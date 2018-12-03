Сын пермского бизнесмена осужден на 10,5 года за обналичивание более 1 млрд рублей

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении организаторов и участников преступной группировки, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности.

Установлено, что организатором ОПГ являлся Григорий Зубков, сын вице-президента федерации самбо РФ и авторитетного предпринимателя Вячеслава Зубкова. Вместе с ним незаконной деятельностью занимались Олег Дьяков и Максим Кощеев.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Злоумышленники создали сеть по обналичиванию денежных средств, через которую было «проведено» около 1 млрд рублей. Всего на скамье подсудимых оказались 13 человек, пишет «Коммерсант».

В итоге суд признал Григория Зубкова виновным и назначил ему наказание в виде 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 850 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год. Олег Дьяков получил аналогичное наказание. Максим Кощеев приговорен к 9,5 года колонии со штрафом и ограничением свободы.

Остальные участники преступного сообщества получили лишение свободы на сроки от 5 лет до 5 лет 10 месяцев. Две женщины-участницы получили по 4,5 года условно.

Напомним, ранее в Удмуртии осуждены организаторы финансовой пирамиды, обманувшие вкладчиков на 200 млн рублей.