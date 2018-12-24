«Нефтехимик» в овертайме уступил ЦСКА
«Нефтехимик» из Нижнекамска проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе «Нефехимика» отличился Дамир Шарипзянов, дубль реализовал Марат Хайруллин. У ЦСКА шайбы забили Андрей Светлаков, Павел Карнаухов и Грег Скотт. В овертайме точным броском отметился Кирилл Капризов.
Ранее «Нефтехимик» в домашнем матче уступил «Металлургу».
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