В Татарстане вернулись к работе опальные имамы Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов

В Татарстане вернулись к работе опальные имамы Гусман Исхаков и Рамиль Юнусов, покинувшие свои посты в 2012 году после покушения на муфтия Татарстана Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова.

Как выяснило «Реальное время», бывший имам мечети «Кул-Шариф» Рамиль Юнусов с 15 ноября назначен вторым имамом в казанскую мечеть в Ново-Татарской слободе — «Иске-Таш».

Бывший муфтий Татарстана Гусман хазрат Исхаков уже около года является вторым имамом в мечети Кировского района — «Бишбалта».

Напомним, что Исхакова обвиняли в потакании салафитам. После того, как на посту муфтия республики его сменил Ильдус Файзов, официально Исхаков не занимался религиозной деятельностью.

Бывший имам «Кул-Шарифа» Рамиль Юнусов покинул пост в 2012 году, после покушения на Файзова и убийства его заместителя. Позже сообщалось, что он уехал в Лондон на несколько месяцев. «Реальное время» сообщало, что недавно Юнусов прочитал в КФУ лекцию об исламских финансах.

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