Певец Сергей Лазарев обнаружил в Перми фамильный герб
Певец Сергей Лазарев заявил, что в Перми обнаружил древний герб его семьи. Об этом заявил он на своей странице в Instagram.
Артист сообщил, что в архиве пермского музея его друг обнаружил герб семьи Лазаревых, датированный 1799 годом. Стоит отметить, что в каком именно архиве был обнаружен документ, Лазарев не уточняет.
Добавим, фанаты артиста пообещали расследовать данный факт в ближайшее время.
Напомним, ранее певец Дима Билан прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста.Общество
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