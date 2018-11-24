Певец Сергей Лазарев обнаружил в Перми фамильный герб

Певец Сергей Лазарев заявил, что в Перми обнаружил древний герб его семьи. Об этом заявил он на своей странице в Instagram.

Артист сообщил, что в архиве пермского музея его друг обнаружил герб семьи Лазаревых, датированный 1799 годом. Стоит отметить, что в каком именно архиве был обнаружен документ, Лазарев не уточняет.

Добавим, фанаты артиста пообещали расследовать данный факт в ближайшее время.

Напомним, ранее певец Дима Билан прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста.