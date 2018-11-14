Билан после присуждения звания заслуженного артиста рассчитывает на место на Ваганьковском кладбище

Певец Дима Билан прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста.

По его словам, это стало для него сюрпризом, пишут «Дни.ру».

«Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат», – заявил он.

Билан отметил, что государственная награда дает ему определенные льготы.

«Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно», – заметил певец.

Сегодня президент России Владимир Путин присвоил эстрадному певцу Диме Билану звание заслуженного артиста «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».