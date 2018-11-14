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Билан после присуждения звания заслуженного артиста рассчитывает на место на Ваганьковском кладбище

22:20, 14.11.2018
Билан после присуждения звания заслуженного артиста рассчитывает на место на Ваганьковском кладбище
Фото: ru.m.wikipedia.org / okras

Певец Дима Билан прокомментировал присвоение ему звания заслуженного артиста.

По его словам, это стало для него сюрпризом, пишут «Дни.ру».

«Меня привело в профессию желание заниматься музыкой. Это самое дорогое, что можно приобрести в этой жизни. Я, конечно, обрадован невероятно. Нахожусь в приподнятом настроении. Иногда понимаешь, что порой необходимо просто получить какое-то подтверждение извне, что тебя слышат», – заявил он.

Билан отметил, что государственная награда дает ему определенные льготы.

«Что я четко успел за сегодня посмотреть и выучить – это возможные льготы на Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. На самом деле, очень недурно», – заметил певец.

Сегодня президент России Владимир Путин присвоил эстрадному певцу Диме Билану звание заслуженного артиста «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

ОбществоКультура
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