Австрия получила данные о шпионаже в пользу России от британских спецслужб — СМИ

Данные об отставном австрийском полковнике, которого подозревают в шпионаже в пользу России, могли предоставить Австрии спецслужбы Великобритании.

По данным источника, информация могла быть передана, чтобы изменить отношение властей Австрии к России, пишет Kleine Zeitung.

Ранее газета Kronen Zeitung сообщила о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.

Позднее австрийские СМИ написали, что подозреваемый дал признательные показания. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать эту ситуацию. СМИ тем временем сообщили об еще одном случае шпионажа в Австрии.