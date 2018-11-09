Замглавы УФАС по РТ Рузалин Хабибуллин возглавил антимонопольную службу в ХМАО

Рузалин Хабибуллин стал руководителем управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО — Югре.

В новой должности Хабибуллина на встрече с первым замгубернатора Югры Геннадием Бухтиным представил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко. Бухтин одобрил назначение опытного специалиста в республику, после чего на встрече обсудили реализацию мероприятий «дорожной карты» развития конкуренции в регионе, сообщается на сайте правительства ХМАО.

Хабибуллин родился в Казани. В 2005 году он окончил КГФЭИ. С начала 2016 года по май 2017 года работал в должности замруководителя УФАС по РТ. Затем возглавил башкортостанское управление ФАС, а 10 января вернулся в Татарстан на прежнюю должность.

В сентябре СМИ сообщали, что Хабибуллин может пойти на повышение в ХМАО.