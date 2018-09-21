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Замруководителя УФАС по Татарстану Рузалин Хабибуллин может пойти на повышение в ХМАО

07:30, 21.09.2018 1
Замруководителя УФАС по Татарстану Рузалин Хабибуллин может пойти на повышение в ХМАО
Фото: fasrt.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе планируют сменить руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Артура Демкина.

На его место могут назначить заместителя руководителя татарстанского УФАС Рузалина Хабибуллина. По данным источника, его кандидатуру уже согласовали в Москве, передает URA.ru.

Напомним, 10 января этого года исполняющий обязанности главы Управления Федеральной антимонопольной службы по Башкирии Хабибуллин вернулся в УФАС по Татарстану на должность заместителя руководителя.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:41
    Далеко послали)
    Рузалин про команду не забудь)
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