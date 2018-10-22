Лавров и Болтон обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с помощником президента США Джоном Болтоном обсудили ситуацию в Афганистане, Сирии, а также на Украине и Корейском полуострове.



Также предметом беседы стали перспективы взаимодействия между нашими странами. Речь шла об урегулировании региональных конфликтов, эффективной борьбе с терроризмом, поддержании стратегической стабильности, сообщается на официальном сайте российского МИДа.

Также сегодня состоялась встреча Болтона с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Они обсудили намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Завтра помощник президента США встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД. По словам Трампа, это связано с тем, что Россия якобы не выполняет условия соглашения. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал слова Трампа о выходе из ДРСМД шантажом.