Хренов раскритиковал глав трех районов Удмуртии из-за риска неосвоения денег на дороги

В трех районах Удмуртии могут не успеть освоить средства, выделенные на ремонт дорог, по которым затруднен проезд в период весенней распутицы. Бездействие глав муниципалитетов раскритиковал координатор региональных дорожных проектов в Удмуртии Михаил Хренов.



Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, тема обсуждалась на совещании с участием представителей подрядных организаций.

Всего в течение 2018-2020 годов в Удмуртии должны провести восстановить 62 участка дорог, по которым отсутствует или затруднен проезд в период весенней распутицы. В этом году дорожники должны привести в нормативное техническое состояние участки 20 автодорог общей протяженностью 79 км. Работы должны завершиться в октябре. Оставшиеся участки дорог из списка будут поддерживать в проезжем состоянии в рамках государственных контрактов на содержание до момента полноценного ремонта в 2019-2020 годах.

Значительное беспокойство, по мнению Михаила Хренова, вызывает организация работ на объектах местного значения. По причине безынициативности администраций ряда муниципальных образований возник риск неосвоения субсидий, выделенных на реализацию программы из республиканского бюджета.

— И главная проблема вовсе не в том, что придется возвращать средства, а в том, что заложниками этой ситуации станут жители. Мы им сейчас должны проезд обеспечить, а не потом, когда дороги сами по себе подмерзнут. Поймите: никто не позволит вам дождаться холодов и принять откровенный брак, – обратился он к представителям муниципальных районов.

В настоящий момент в отстающих Игринский, Шарканский и Завьяловский районы.