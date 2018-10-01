В России закрыли интернет-архив современной литературы «Журнальный зал»

Крупнейший интернет-архив современной русской литературы «Журнальный зал» приостановил работу и прекратил обновления.

Соответствующее объявление появилось на сайте архива накануне, 30 сентября.

Отметим, что проект появился в 1996 году, на сайте были собраны «толстые» журналы, литературные издания вроде «Нового мира» и «Знамени», у которых на тот момент не было собственных сайтов. Со временем «ЖЗ» превратился в крупнейший архив российской гуманитарной прессы.

В настоящее время в «Журнальном зале» представлены архивы более 30 изданий, многие из которых уже закрылись.

Ранее сообщалось, что онлайн-библиотека «Флибуста», которая была неоднократно заблокирована на территории России, преодолела порог в 500 тыс. загруженных книг. Официальный сайт библиотеки Flibusta.net был заблокирован Роскомнадзором.