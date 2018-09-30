Эмиль Гарипов: «В эпизоде с первой шайбой не было волнения. Просто ошибка»

По окончании матча «Ак Барса» и «Адмирала» вратарь казанской команды Эмиль Гарипов, который вернулся в состав после долгого перерыва порассуждал о своем возвращении, удалениях команды и пропущенных шайбах.

– Вы вернулись в состав и отразили 33 броска. Как ощущаете себя?

– Нормально, ребята помогли, поддержали. Забили четыре гола, хорошо отоборонялись, выиграли сегодня. Скажу честно – эмоции после возвращения были непростые, очень хотелось быстрее начать сезон нормально, сыграть и победить. Слава богу, всё получилось.

– Особенно сложным был второй период – много удалений, игра «3 на 5». Каково было начинать так после месяца перерыва?

– Скажем так, этот период помог мне быстрее войти в игру. Я всё-таки месяц не играл, тяжело ещё было почувствовать игру. А эти удаления мне наоборот помогли – я быстрее вошёл в матч.

— Нет ли ошибки во второй шайбе?

— Я не знаю, была ли ошибка в этом эпизоде, тренеры скажут. Но у нас еще и лед такой в этом году, щитки вяжет и мы это уже очень давно обсуждаем. Конечно в любом голе есть ошибка вратаря и поэтому не могу сказать, то я здесь прав.

— Про лед ты не первый кто говорит.

Есть, конечно, любой гол – ошибка вратаря, не могу сказать, что я здесь прав.

— Расскажи об эпизоде с первой шайбой? Показалось, что там ты немного переволновался.

— Я не видел броска, передо мной стоял игрок. Если честно, я не знаю, что такое волнение. Все-таки выхожу не первую игру. Да, бывают ошибки, но это не связано с волнением. Просто ошибка, — приводит слова Эмиля Гарипова корреспондент «Реального времени».