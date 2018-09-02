В Пермском крае из колонии сбежал заключенный

В Пермском крае разыскивают сбежавшего из колонии заключенного.

Как передает краевой ГУФСИН, побег совершил уроженец украинского города Смела 26-летний Николай Сугак.

Приметы: рост 183 см, среднего телосложения, черные волосы, глаза серо-зеленые. Особые приметы: на руке выше запястья три шрама по 3 см каждый, а также шрам над губой с левой стороны. Всех, кому что-либо известно о местонахождении сбежавшего преступника, просят сообщать в отдел розыска ГУФСИН по телефону 8 (342) 210-02-78.

Напомним, ранее двум сотрудникам казанской ИК-18 предъявили обвинения в избиении заключенного.