Бизнесмены из списка Титова пожаловались Путину на затянувшееся возвращение на родину

Восемь бизнесменов из так называемого списка Бориса Титова пожаловались президенту России Владимиру Путину на то, что процесс их возвращения на родину затягивается.



Обращение подписали Евгений Рыжов, Владимир Зюзин, Алексей Шматко, Азамат Кильдигушев, Евгений Петров, Леонид Кураев, Василий Дякун и Виктор Ламаш, передает РБК со ссылкой на письмо.

«В нашей ситуации ничего не изменилось», — говорится в письме.

Все бизнесмены добиваются отмены заочных арестов и просят, чтобы при возвращении в Россию их не отправляли в СИЗО.