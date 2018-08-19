В Иране обвинили США в подготовке госпереворота

США создали «группу действий», чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.



«65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда — прим. ред.) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь „группа действий“ по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group" dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn

— Javad Zarif (@JZarif) 19 августа 2018 г.

Ранее в США создали инициативную группу по планированию, пересмотру и согласованию «всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном». Возглавит группу Брайан Хук.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года СВПД. Ранее Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

