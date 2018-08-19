Новости общества

17:55 МСК
Новости раздела
Общество

В Иране обвинили США в подготовке госпереворота

17:31, 19.08.2018
В Иране обвинили США в подготовке госпереворота
Фото: ru.wikipedia.org / sipo

США создали «группу действий», чтобы вновь осуществить государственный переворот в Иране. Об этом заявил глава иранского МИД Джавад Зариф.

«65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство (Мохаммеда — прим. ред.) Мосаддыка, восстановив диктатуру и закрепостив иранцев на последующие 25 лет. Теперь „группа действий“ по Ирану мечтает сделать то же самое посредством давления, дезинформации и демагогии. Это никогда не повторится», — написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее в США создали инициативную группу по планированию, пересмотру и согласованию «всех аспектов деятельности госдепартамента, связанной с Ираном». Возглавит группу Брайан Хук.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года СВПД. Ранее Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты