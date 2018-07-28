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Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы РФ

11:50, 28.07.2018
Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы РФ
Фото: pxhere.com

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы РФ. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров» — написал он на своей странице в Facebook.

Косачев сообщил, что документ был многими интерпретирован неверно и не касается закрытия визовых центров.

«Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры» — написал он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам пояснил, что инициатива об аккредитации визовых центров призвана защитить права потребителей от недобросовестных производителей таких услуг.

«Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии» — подчеркнул Косачев.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что введение аккредитации визовых центров может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.

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