Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы РФ

Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы РФ. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров» — написал он на своей странице в Facebook.



Косачев сообщил, что документ был многими интерпретирован неверно и не касается закрытия визовых центров.

«Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры» — написал он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам пояснил, что инициатива об аккредитации визовых центров призвана защитить права потребителей от недобросовестных производителей таких услуг.

«Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии» — подчеркнул Косачев.



Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что введение аккредитации визовых центров может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах.