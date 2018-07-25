Среди участников пыток в ярославской колонии оказался выпускник пермского института ФСИН

Среди задержанных по факту расследования дела о пытках заключенных в ярославской колонии оказался выпускник Пермского института ФСИН 25-летний Максим Яблоков.

Молодой человек 2 года назад закончил учебное заведение и вернулся в Ярославль. В Пермском институте ФСИН отказались от комментариев, пишет 59.ru.

Как передает фонд «Общественный вердикт», Яблокова уже задержали, «его вывели из колонии в наручниках».

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором, по данным издания, запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, избивающие заключенного Евгения Макарова.

После публикации ФСИН и СК по данному факту начали проверку. Затем Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Позднее 17 сотрудников колонии были уволены. Шесть сотрудников ярославской колонии задержаны по делу о пытках.