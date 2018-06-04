В Пензенской области назначили прокурора Наровчатского района

Генпрокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Октябрьского района Пензы Олега Тархова. Там же приказом он назначен на должность прокурора Наровчатского района области.

Чайка подписал приказ 1 июня, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Тархов возглавлял прокуратуру Октябрьского района Пензы пять лет. Он родился в 1969 году в селе Сумароково Мокшанского района области. В органах прокуратуры служит с ноября 1994 года. Прошел путь от помощника прокурора Октябрьского района Пензы до прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.