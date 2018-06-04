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В Пензенской области назначили прокурора Наровчатского района

11:25, 04.06.2018
В Пензенской области назначили прокурора Наровчатского района
Фото: procpenza.ru

Генпрокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Октябрьского района Пензы Олега Тархова. Там же приказом он назначен на должность прокурора Наровчатского района области.

Чайка подписал приказ 1 июня, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Тархов возглавлял прокуратуру Октябрьского района Пензы пять лет. Он родился в 1969 году в селе Сумароково Мокшанского района области. В органах прокуратуры служит с ноября 1994 года. Прошел путь от помощника прокурора Октябрьского района Пензы до прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.

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