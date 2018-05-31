Фонду дольщиков РТ передают более 10 участков земли



Сегодня на брифинге в Доме правительства РТ Лилия Галимова заявила, что вскоре появятся новости о фонде дольщиков, созданном в республике.

— Могу пока сказать, что на сегодняшний день определено чуть более десятка участков земли, которые в этот фонд входят. Идет диалог с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладываться в строительство и использовать те механизмы, которые фонд предлагает. Я сегодня на встрече все нюансы уточню и готова позже вам озвучить их, — ответила Лилия Галимова на вопрос корреспондента «Реального времени о работе фонда

Также на брифинге обсудили темы строительства МСЗ и недавней поездки президента РТ в Китай.