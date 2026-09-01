Август-2026: город в движении, люди и события

00:00, 01.09.2026 18
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Последний месяц лета в Казани выдался насыщенным: город жил в ритме крупных форумов, фестивалей и культурных событий. В объективе — открытие «Новой волны» и международного форума «РОСТКИ», реставрация башни Сююмбике, авиапраздник «Я выбираю небо» и Volga Fashion Show. А еще — спектакли, деловые встречи и просто атмосферные кадры августовской Казани. Самые яркие моменты уходящего лета — в фотогалерее «Реального времени».

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