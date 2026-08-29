На Международной выставке «Казань: нефть, газ, химия» АО «ТАИФ-НК» представлен новый продукт

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум. На площадке специализированной Международной выставки «Казань: нефть, газ, химия» одно из самых инновационных нефтеперерабатывающих предприятий России и мира — АО «ТАИФ-НК» рассказало о достижениях и поделилось планами по производству нового высокомаржинального продукта — литейного кокса.
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