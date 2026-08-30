Казань отметила День города и День Республики

В Казани прошли торжества по случаю Дня города и Дня Республики Татарстан. Центральной площадкой праздника стала площадь у Центра семьи «Казан», где состоялся концерт с участием группы Uma2rman. Для гостей работали интерактивные зоны, маркет локальных брендов, площадки для йоги и настольных игр. Кульминацией вечера стал масштабный салют над акваторией Казанки. Праздничная программа собрала тысячи казанцев и гостей города.
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