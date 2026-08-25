Праздник для будущих первоклассников в Нижнекамске

В Нижнекамске состоялся тёплый и яркий праздник для детей сотрудников нижнекамских компаний группы ТАИФ, которые в этом году идут в первый класс. Более 200 маленьких гостей, чьи родители работают в филиале АО «ТГК-16» на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и в АО «ТАИФ-НК», собрались вместе, чтобы отметить начало школьной жизни.

Для гостей было организовано зрелищное шоу, подготовленное лабораторией ТАИФ-НК. Особая часть торжества — вручение ортопедических ранцев с канцелярией. Каждому юному ученику вручали рюкзак и набор необходимой школьной канцелярии.