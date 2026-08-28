В Тинчуринском театре прошла премьера спектакля «Лу»

В Казани на сцене Тинчуринского театра состоялась премьера спектакля «Лу» режиссера Айдара Заббарова. Постановка рассказывает историю актрисы Луизы Салиаскаровой и поэта Хасана Туфана — одну из самых трогательных и мифологизированных любовных историй татарской литературы. Главные роли исполнили Нафиса Хайруллина, вернувшаяся на театральную сцену после девятилетнего перерыва, и Идель Киямов. В спектакле нашлось место и поэзии, и рэпу, и традиционному юмору.
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