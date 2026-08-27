«День первоклассника» в Банке «Аверс»

15:39, 27.08.2026 16
1/16
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В головном офисе Банка «Аверс» состоялся корпоративный праздник «День первоклассника» для детей и внуков сотрудников. Для ребят была проведена экскурсия по историческому зданию Банка. А после маленькие гости отправились в захватывающее «космическое путешествие» в формате интерактивного шоу «Старт на планету Знаний». Яркие моменты праздника — в фоторепортаже «Реального времени».

Реклама АО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 05.09.2024

Токен: 2SDnjeX17F9

Другие фотогалереи