«День первоклассника» в Банке «Аверс»

В головном офисе Банка «Аверс» состоялся корпоративный праздник «День первоклассника» для детей и внуков сотрудников. Для ребят была проведена экскурсия по историческому зданию Банка. А после маленькие гости отправились в захватывающее «космическое путешествие» в формате интерактивного шоу «Старт на планету Знаний». Яркие моменты праздника — в фоторепортаже «Реального времени».
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