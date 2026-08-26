В «Казань Экспо» открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

16:56, 26.08.2026 37
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В МВЦ «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум — 2026. На церемонии открытия присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич, министр нефти Бахрейна и другие официальные лица. В этом году участие принимают около 180 компаний из 24 регионов России и четырех зарубежных стран. Среди экспонатов — оборудование для нефтедобычи, станки с ЧПУ, полимеры, композиты и шины. Отдельная экспозиция посвящена истории добычи первой нефти в Татарстане.

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