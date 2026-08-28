В Казани открыли Центр развития футбола

20:39, 28.08.2026 20
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Казани на базе ФК «Рубин» состоялось торжественное открытие Центра развития футбола. В церемонии приняли участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Площадь нового комплекса — почти 10 тыс. кв. м. Внутри разместились гостиничные номера, тренерские и конференц-залы, тренажерный зал, медицинский блок и столовая. Центр строился в три этапа: ранее открыли крытый манеж и женский корпус с полями.

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