В Лаишевском районе прошел второй этап чемпионата по беспилотным технологиям

17:05, 28.08.2026 38
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В селе Караишево Лаишевского района состоялся второй этап первого единого чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана. Соревнования в формате Лиги «Три стихии» объединили гонки дронов, авиамодельный спорт, радиоуправляемые яхты и марафон наземных робототехнических комплексов. Участие приняли около 200 спортсменов, представлено более 500 единиц техники. На площадке также работала выставка отечественных разработок — промышленных и учебных БПЛА, водных беспилотников и комплектующих.

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