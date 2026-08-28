В Лаишевском районе прошел второй этап чемпионата по беспилотным технологиям

В селе Караишево Лаишевского района состоялся второй этап первого единого чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана. Соревнования в формате Лиги «Три стихии» объединили гонки дронов, авиамодельный спорт, радиоуправляемые яхты и марафон наземных робототехнических комплексов. Участие приняли около 200 спортсменов, представлено более 500 единиц техники. На площадке также работала выставка отечественных разработок — промышленных и учебных БПЛА, водных беспилотников и комплектующих.
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