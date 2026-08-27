«ТАИФ-НК АЗС» — участник ТНФ-2026 и выставки «Казань: нефть, газ, химия»

08:50, 27.08.2026 18
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Арсений Фавстрицкий
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Арсений Фавстрицкий
  • Сергей Козлов
  • Роман Хасаев
  • Роман Хасаев
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Роман Хасаев
  • Арсений Фавстрицкий
  • Сергей Козлов
  • Арсений Фавстрицкий
  • Сергей Козлов
  • Арсений Фавстрицкий

Одна из крупнейших в Татарстане и Поволжье сетей автозаправочных станций — «ТАИФ-НК АЗС» принимает участие в стартовавшем в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» Татарстанском нефтегазохимическом форуме и специализированной Международной выставке «Казань: нефть, газ, химия». О том, как это было, — в фоторепортаже «Реального времени».

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