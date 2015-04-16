Russian PR Week 2015 | Kazan

Russian PR Week — Всероссийский интерактивный форум общественных коммуникаций, который обещает стать одним из самых запоминающихся событий в отрасли PR. В этом году форум пройдет в Казани с 16 по 19 апреля. В марте 2014 года Казань принимала Всероссийский форум рекламы AdvertDays, собравший более 600 участников со всей страны.



Организаторы мероприятия — Российская ассоциация студентов по связям с общественностью и Кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Казанского (Приволжского) федерального университета.



В рамках RPRW пройдут мастер-классы от ведущих специалистов по четырем секциям: организация мероприятий, digital PR, реклама и медиа. Каждый из дней форума соответствует определенному направлению, в рамках которого проводятся мастер-классы и воркшопы от специалистов.



К участию в форуме приглашаются студенты российских вузов, преподаватели, специалисты и все заинтересованные в изучении public relations, рекламы, digital, SMM, маркетинга, журналистики и смежных областей.



