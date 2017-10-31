Региональная премия «Серебряный Лучник» - Приволжье

«Серебряный Лучник» — Приволжье – региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград в сфере коммуникаций. Участие в региональном этапе позволяет PR-специалистам и маркетологам сразиться за звание эксперта и получить профессиональное признание коллег. Обладатель гран-при «Серебряного Лучника» — Приволжье гарантировано попадает в шорт-лист Национальной премии.
Номинировать свой проект на профессиональную премию можно отправив заявку в адрес Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье».
Прием заявок открыт на сайте Региональной премиис 31 октября. Проекты принимаются в следующих номинациях:
К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.
Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки участник должен воспользоваться он-лайн формой на сайте. Конкурс проходит в 2 этапа: по результатам заочного голосования жюри формируется шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье принимается после завершения очных презентаций. Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в начале 2018 года. Десять лучших проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.
Заявочная кампания закончится 22 декабря. Перечень финалистов будет объявлен в середине января 2018.
Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье www.luchnik-volga.ru, а также Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» www.luchnik.ru.
Исполнительная дирекция Региональной Премии в области развития
общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье
8 (831) 419-53-49, 228-53-49
Исполнительный директор Региональной Премии
Анна Айзенштадт, м.т. +7 910-872-39-60
a.aizenshtadt@agt-agency.ru
Координаторы Региональной Премии
Оксана Мурзинова, м.т. +7 920-039-39-55
o.murzinova@agt-agency.ru
Ксения Макарова, м.т. +7 920-075-52-76k.makarova@agt-agency.ru
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