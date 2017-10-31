Региональная премия «Серебряный Лучник» - Приволжье

«Серебряный Лучник» — Приволжье – региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград в сфере коммуникаций. Участие в региональном этапе позволяет PR-специалистам и маркетологам сразиться за звание эксперта и получить профессиональное признание коллег. Обладатель гран-при «Серебряного Лучника» — Приволжье гарантировано попадает в шорт-лист Национальной премии.

Номинировать свой проект на профессиональную премию можно отправив заявку в адрес Исполнительной дирекции, сформированной на базе Коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье».

Прием заявок открыт на сайте Региональной премиис 31 октября. Проекты принимаются в следующих номинациях:

Корпоративные коммуникации

Маркетинговые коммуникации

КСО и благотворительность

Продвижение государственных, общественных и социальных программ

Развитие и продвижение территорий

Мастер (кандидаты выдвигаются по инициативе жюри)

Digital коммуникации

Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни

Продвижение культуры и исторического наследия

К участию в региональном этапе «Серебряного Лучника» приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.

Участие в конкурсе бесплатное, для подачи заявки участник должен воспользоваться он-лайн формой на сайте. Конкурс проходит в 2 этапа: по результатам заочного голосования жюри формируется шорт-лист проектов, а окончательное решение о присуждении Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье принимается после завершения очных презентаций. Публичная защита лучших проектов и церемония награждения победителей состоятся в начале 2018 года. Десять лучших проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.

Заявочная кампания закончится 22 декабря. Перечень финалистов будет объявлен в середине января 2018.

Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье www.luchnik-volga.ru, а также Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» www.luchnik.ru.