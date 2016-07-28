28 июля 2016

Online-конференция с Владимиром Леоновым, министром по делам молодежи и спорту РТ

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28 июля в 11.30 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Тезисы встречи:

  • Татарстанские спортсмены в Рио: кто будет защищать честь страны?
  • Допинговый скандал: как работает система контроля в Татарстане?
  • Какие сборные будут дислоцироваться в Казани на время ЧМ?
  • Каких крупных международных турниров ждать Казани и Татарстану после 2018 года?

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