Big Data Business Summit - Kazan 2015

18-19 ноября в Казани состоится Big Data Business Summit 2015, одно из главных ИТ-событий года, посвященное обсуждениям проблем эффективного управления, хранения и использования растущих объемов данных с акцентом на передовые практики.

Big Data Business Summit это:

два дня обсуждений передовых стратегий и технологий обработки, анализа и хранения данных в реальном времени

новые решения и новые возможности мировых трендов в области программных и аппаратных решений Big Data

лучшие спикеры - представители лидирующих в индустрии компаний

Мы приглашаем:

руководителей компаний, заинтересованных в увеличении доходов, путем внедрения новых технологий

разработчиков, которые имеют дело с проектами, связанными с обработкой BigData

технических специалистов, отвечающих за эффективное хранение данных

менеджеров и экспертов по маркетингу в поиске новых путей увеличения продаж

всех интересующихся современными мировыми тенденциями BigData

В рамках мероприятия пройдет бесплатный хакатон для разработчиков аналитического программного обеспечения с призовым фондом 150 тысяч рублей. Участники хакатона не ограничены темой, типом приложений и платформой. Главное - подготовить прототипы перспективных проектов, а при их защите продемонстрировать работающий заявленный функционал и обосновать коммерческую привлекательность.

Организаторами мероприятия Big Data Business Summit выступают: DGL (datageneral.ru), Provectus (provectus.com), textocat (textocat.ru), КФУ и Бизнес-инкубатор г. Казань

Мероприятие состоится при поддержке – EMC (emc.com), Brocade (brocade.com)

Место проведения: г. Казань, 420074, ул. Петербургская, 52

Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной информацией вы сможете на официальном сайте мероприятия.