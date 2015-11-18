Big Data Business Summit - Kazan 2015

18-19 ноября в Казани состоится Big Data Business Summit 2015, одно из главных ИТ-событий года, посвященное обсуждениям проблем эффективного управления, хранения и использования растущих объемов данных с акцентом на передовые практики.
Big Data Business Summit это:
Мы приглашаем:
В рамках мероприятия пройдет бесплатный хакатон для разработчиков аналитического программного обеспечения с призовым фондом 150 тысяч рублей. Участники хакатона не ограничены темой, типом приложений и платформой. Главное - подготовить прототипы перспективных проектов, а при их защите продемонстрировать работающий заявленный функционал и обосновать коммерческую привлекательность.
Организаторами мероприятия Big Data Business Summit выступают: DGL (datageneral.ru), Provectus (provectus.com), textocat (textocat.ru), КФУ и Бизнес-инкубатор г. Казань
Мероприятие состоится при поддержке – EMC (emc.com), Brocade (brocade.com)
Место проведения: г. Казань, 420074, ул. Петербургская, 52
Зарегистрироваться и ознакомиться с более подробной информацией вы сможете на официальном сайте мероприятия.
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